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11 мая, 23:58

Хэмилтона заметили на яхте вместе с Шакирой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Льюис Хэмилтон и Шакира.
Фото RM/MEGA, Соцсети

Семикратного чемпиона мира «Формулы-1» и пилота «Мерседес» Льюиса Хэмилтона дважды заметили в компании певицы Шакиры после «Гран-при Майами».

Изначально в прессе появились снимки, на которых Хэмилтон и Шакира находились в одном из ресторанов Майами. Накануне гонщик и певица попали в объективы папарацци, отдыхая на яхте.

Шакира ранее встречалась с бывшим футболистом Жераром Пике, с котором рассталась в 2022 году из-за измены спортсмена.

Британцу после расставания с Николь Шерзингер приписывали отношения с Рианной, Ритой Ора, Кендалл Дженнер и Винни Харлоу.

На «Гран-при Майами» Хэмилтон занял шестое место. Победителем стал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

В нынешнем сезоне 38-летний британец занимает четвертую позицию в Личном зачете, набрав 56 очков в пяти гонках.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
Шакира
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