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Сегодня, 18:36

Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации «Гран-при Великобритании»

Ферстаппен сравнил квалификацию к «Гран-при Великобритании» с лотереей
Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации «Гран-при Великобритании». Он будет стартовать со второго места.

«Квалификация была непростой из-за дождя, который то усиливался, то асфальт начинал подсыхать, поэтому надо было правильно выбирать момент для выезда на трассу. Но в целом машина работала очень неплохо, хотя финал квалификации становится похож на лотерею, когда ты должен проехать круг как можно быстрее.

К сожалению, на моем последнем круге на трассе появились желтые флаги, но все-таки мы стартуем из первого ряда, и для нас это отличный результат. Тем более, в гонках наша машина одинаково хороша и на мокрой трассе, и на сухой», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

Ред Булл
Макс Ферстаппен
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