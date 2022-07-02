Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации «Гран-при Великобритании». Он будет стартовать со второго места.

«Квалификация была непростой из-за дождя, который то усиливался, то асфальт начинал подсыхать, поэтому надо было правильно выбирать момент для выезда на трассу. Но в целом машина работала очень неплохо, хотя финал квалификации становится похож на лотерею, когда ты должен проехать круг как можно быстрее.

К сожалению, на моем последнем круге на трассе появились желтые флаги, но все-таки мы стартуем из первого ряда, и для нас это отличный результат. Тем более, в гонках наша машина одинаково хороша и на мокрой трассе, и на сухой», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.