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Сегодня, 18:25

Карлос Сайнс: «Увидел себя на поуле. Что стало для меня большим сюрпризом»

Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к «Гран-при Великобритании»
Иван Шитик
Корреспондент
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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к «Гран-при Великобритании».

«Я проехал хороший круг. На промежуточных шинах мне было непросто на участках трассы со стоячей водой. Таких участков с лужами было довольно много прямо на траектории — в таких условиях поймать снос машины и испортить круг было очень легко.

В итоге мне удалось собрать хороший круг — честно говоря, мне он не показался каким-то особенным. Но затем я включил монитор с результатами на приборной панели, чтобы понять, как я проехал, и тут увидел себя на поуле. Что стало для меня большим сюрпризом», — цитирует Сайнса Sky Sports.

Испанец впервые в карьере завоевал поул в «Формуле-1». Сайнс проводит 8-й сезон в «Королевских гонках», этап в Великобритании стал для него 150-м в гоночной серии.

Феррари
Карлос Сайнс
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