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Сегодня, 18:53

Леклер остался недоволен третьи местом в квалификации «Гран-при Великобритании»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер остался недоволен третьи местом в квалификации «Гран-при Великобритании».

«Я расстроен своим результатом, но рад за Карлоса Сайнса — он отлично справился со своей работой. Я знал, что должен максимально выложиться на последнем круге, собрать все воедино, но допустил разворот — не выполнил свою работу, поэтому не заслужил поул.

Третье место — хорошая стартовая позиция в гонке. Надеюсь, завтра я смогу собрать все воедино и отыграться», — цитирует Леклера Sky Sports.

Гонка в рамках «Гран-при Великобритании» состоится завтра, 3 июля. Начало — в 17.00 (мск).

Феррари
Шарль Леклер
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