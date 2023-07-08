Ферстаппен выиграл поул квалификации «Гран-при Великобритании», в тройке — Норрис и Пиастри
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место по итогам третьей квалификации «Гран-при Великобритании». Гонщик показал время — 1.26,720.
Вторым приехал Ландо Норрис из «Макларена», отстав от лидера на 0,241 секунды. Третий — Оскар Пиастри («Макларен») — 0,372.
После второго сегмента выбыли — Нико Хюлькенберг («Хаас»), Ланс Стролл («Астон Мартин»), Эстебан Окон («Альпин»), Логан Сарджент («Уильямс») и Валттери Боттас («Альфа Ромео»).
После первого сегмента выбыли — Серхио Перес («Ред Булл»), Юки Цунода («Альфа Таури»), Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»), Ник де Врис («Альфа Таури») и Кевин Магнуссен («Хаас»).
Формула-1
Гран-при Великобритании-2023
Сильверстоун
Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.26,720
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,241
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,372
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,416
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,428
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,435
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,491
8. Алекс Албон («Уильямс») +0,810
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,939
10. Пьер Гасли («Альпин») +0,969