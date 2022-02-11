«Формула-1» представила расписание всех гонок сезона-2022
«Формула-1» опубликовала календарь весь гонок на сезон-2022.
В 2022 году организаторы планируют провести рекордные 23 гонки. Первый этап сезона-2022 пройдет в Бахрейне 20 марта.
«Гран-при Майами"впервые примет гонки «Формулу-1» 8 мая, а в Абу-Даби 20 ноября пройдет заключительный заезд сезона.
Также в 2022 году в турнир вернутся Сингапур, Мельбурн и Монреаль, которые не принимали гонки в 2021 из-за коронавируса.
«Гран-при России» запланировано на 25 сентября.
Календарь «Формулы-1» на сезон-2022 (время московское):
1. Гран-при Бахрейна — 20 марта — 18:00
2. Гран-при Саудовской Аравии — 27 марта — 20:00 мск
3. Гран-при Австралии — 10 апреля — 8:00 мск
4. Гран-при Эмилии-Романьи — 24 апреля — 16:00 мск
5. Гран-при Майами — 8 мая — 22:30 мск
6. Гран-при Испании — 22 мая — 16:00 мск
7. Гран-при Монако — 29 мая — 16:00 мск
8. Гран-при Азербайджана — 12 июня — 14:00 мск
9. Гран-при Канады — 19 июня — 21:00 мск
10. Гран-при Великобритании — 3 июля — 17:00 мск
11. Гран-при Австрии — 10 июля — 16:00 мск
12. Гран-при Франции — 24 июля — 16:00 мск
13. Гран-при Венгрии — 31 июля — 16:00 мск
14. Гран-при Бельгии — 28 августа — 16:00 мск
15. Гран-при Нидерландов — 4 сентября — 16:00 мск
16. Гран-при Италии — 11 сентября — 16:00 мск
17. Гран-при России — 25 сентября — 14:00 мск
18. Гран-при Сингапура — 2 октября — 15:00 мск
19. Гран-при Японии — 9 октября — 8:00 мск
20. Гран-при США — 23 октября — 22:00 мск
21. Гран-при Мексики — 30 октября — 22:00 мск
22. Гран-При Бразилии — 13 ноября- 21:00 мск
23. Гран-при Абу-Даби — 20 ноября — 16:00 мск.