«Формула-1» представила расписание всех гонок сезона-2022

«Формула-1» опубликовала календарь весь гонок на сезон-2022.

В 2022 году организаторы планируют провести рекордные 23 гонки. Первый этап сезона-2022 пройдет в Бахрейне 20 марта.

«Гран-при Майами"впервые примет гонки «Формулу-1» 8 мая, а в Абу-Даби 20 ноября пройдет заключительный заезд сезона.

Также в 2022 году в турнир вернутся Сингапур, Мельбурн и Монреаль, которые не принимали гонки в 2021 из-за коронавируса.

«Гран-при России» запланировано на 25 сентября.

Календарь «Формулы-1» на сезон-2022 (время московское):

1. Гран-при Бахрейна — 20 марта — 18:00

2. Гран-при Саудовской Аравии — 27 марта — 20:00 мск

3. Гран-при Австралии — 10 апреля — 8:00 мск

4. Гран-при Эмилии-Романьи — 24 апреля — 16:00 мск

5. Гран-при Майами — 8 мая — 22:30 мск

6. Гран-при Испании — 22 мая — 16:00 мск

7. Гран-при Монако — 29 мая — 16:00 мск

8. Гран-при Азербайджана — 12 июня — 14:00 мск

9. Гран-при Канады — 19 июня — 21:00 мск

10. Гран-при Великобритании — 3 июля — 17:00 мск

11. Гран-при Австрии — 10 июля — 16:00 мск

12. Гран-при Франции — 24 июля — 16:00 мск

13. Гран-при Венгрии — 31 июля — 16:00 мск

14. Гран-при Бельгии — 28 августа — 16:00 мск

15. Гран-при Нидерландов — 4 сентября — 16:00 мск

16. Гран-при Италии — 11 сентября — 16:00 мск

17. Гран-при России — 25 сентября — 14:00 мск

18. Гран-при Сингапура — 2 октября — 15:00 мск

19. Гран-при Японии — 9 октября — 8:00 мск

20. Гран-при США — 23 октября — 22:00 мск

21. Гран-при Мексики — 30 октября — 22:00 мск

22. Гран-При Бразилии — 13 ноября- 21:00 мск

23. Гран-при Абу-Даби — 20 ноября — 16:00 мск.