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«Макларен» подписал долгосрочное соглашение с 13-летним чемпионом по картингу

21:24
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«Макларен» заключил долгосрочное соглашение с юнм пилотом Уго Угочукву, сообщает сайт команды.

13-летний Угочукву в 2020 году он стал чемпионом Европы по картингу, а до этого завоевал ряд других титулов. «Макларен» будет поддерживать пилота в молодежных сериях.

«Мы с интересом наблюдали за прогрессом Уго, а когда появилась возможность подписать соглашение, без колебаний это сделали. Мы предоставим необходимую поддержку, которая позволит ему реализовать свой потенциал», — сказал исполнительный директор «Макларена» Зак Браун.

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