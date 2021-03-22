«Макларен» подписал долгосрочное соглашение с 13-летним чемпионом по картингу
21:24
«Макларен» заключил долгосрочное соглашение с юнм пилотом Уго Угочукву, сообщает сайт команды.
13-летний Угочукву в 2020 году он стал чемпионом Европы по картингу, а до этого завоевал ряд других титулов. «Макларен» будет поддерживать пилота в молодежных сериях.
«Мы с интересом наблюдали за прогрессом Уго, а когда появилась возможность подписать соглашение, без колебаний это сделали. Мы предоставим необходимую поддержку, которая позволит ему реализовать свой потенциал», — сказал исполнительный директор «Макларена» Зак Браун.
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