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Ральф Шумахер считает, что у Боттаса нет шансов обогнать Хэмилтона

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Экс-пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опередит своего партнера по команде Валттери Боттаса и вновь станет чемпионом в сезоне-2021.

«Боттас способен соперничать с Хэмилтоном в отдельных гонках, но на дистанции всего чемпионата у него нет шансов, — цитирует Шумахера Autosport. — Он недостаточно стабилен.

В этом году Валттери опять будет допускать ошибки по ходу сезона, как в 2020-м, когда испортил себе несколько гонок плохими стартами.

Кроме того, Хэмилтон извлек урок из поражения в борьбе с Нико Росбергом в 2016-м и теперь не допустит конкуренции с напарником».

36-летний Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион мира.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/68536-ralf-shumaher-u-bottasa-net-shansov-operedit-hemiltona

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