Ральф Шумахер считает, что у Боттаса нет шансов обогнать Хэмилтона
Экс-пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опередит своего партнера по команде Валттери Боттаса и вновь станет чемпионом в сезоне-2021.
«Боттас способен соперничать с Хэмилтоном в отдельных гонках, но на дистанции всего чемпионата у него нет шансов, — цитирует Шумахера Autosport. — Он недостаточно стабилен.
В этом году Валттери опять будет допускать ошибки по ходу сезона, как в 2020-м, когда испортил себе несколько гонок плохими стартами.
Кроме того, Хэмилтон извлек урок из поражения в борьбе с Нико Росбергом в 2016-м и теперь не допустит конкуренции с напарником».
36-летний Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион мира.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/68536-ralf-shumaher-u-bottasa-net-shansov-operedit-hemiltona
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