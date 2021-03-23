Ральф Шумахер считает, что у Боттаса нет шансов обогнать Хэмилтона

Экс-пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опередит своего партнера по команде Валттери Боттаса и вновь станет чемпионом в сезоне-2021.

«Боттас способен соперничать с Хэмилтоном в отдельных гонках, но на дистанции всего чемпионата у него нет шансов, — цитирует Шумахера Autosport. — Он недостаточно стабилен.

В этом году Валттери опять будет допускать ошибки по ходу сезона, как в 2020-м, когда испортил себе несколько гонок плохими стартами.

Кроме того, Хэмилтон извлек урок из поражения в борьбе с Нико Росбергом в 2016-м и теперь не допустит конкуренции с напарником».

36-летний Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион мира.