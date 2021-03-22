Руководитель «Мерседеса» заявил, что новый болид ведет себя токсично и нестабильно
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о проблемах нового болида, которые возникли на предсезонных тестах в Бахрейне.
«Думаю, мы использовали наибольшее количество топлива, но несмотря на это машина вела себя немного токсично и была откровенно говоря нестабильной, особенно при сильном ветре. Похоже, W12 — это маленькая дива, как машина двухлетней давности, которую мы еще не поняли.
Тот факт, что у нас было всего несколько дней тестов, конечно же, не сыграл нам на руку. У нас есть несколько небольших проблем, которые мы должны решить, так что мы определенно не так подготовлены, как в предыдущие годы», — цитирует Вольфа F1i.
Предсезонные тесты в Бахрейне проходили с 12 по 14 марта. Болид «Мерседес», под управлением Валттери Боттаса, сломался во время первого дня тестовых заездов «Формулы-1», на машине были обнаружены проблемы с коробкой передач. Во второй день машина Льюиса Хэмилтона вылетела за пределы трассы и застряла в гравийной ловушке.
Первый этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.
Дополнительная информация:
https://f1i.com/news/400065-wolff-admits-mercedes-has-a-small-diva-on-its-hands.html
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