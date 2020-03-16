«Макларен» интересуется Себастьяном Феттелем

«Макларен» интересуется пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем, сообщает F1 Insider.

По информации источника, английская команда хочет пригласить к себе немецкого пилота, чей контракт с «Феррари» действует до конца 2020 года. Кроме того, «Макларен» планирует вернуться к использованию двигателей «Мерседес».

— Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль хорошо знает Феттеля, еще со времен «БМВ», — приводит F1 Insider слова источника, близкого к ситуации. — Если Себастьян будет доступен, то определенно подумает о предложении от Зайдля. К тому же, это был бы неплохой пиар-ход для пары «Макларен» — «Мерседес».