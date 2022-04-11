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Сегодня, 10:29

Магнуссен объяснил неудачное выступление «Хааса» на «Гран-при Австралии»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал итог «Гран-при Австралии».

«Это было хорошее развлечение и хорошая трасса. Я разочарован тем, что не набрал очков. Стартовые настройки, которые у нас были здесь, были не очень хорошими, и к тому же у нас были небольшие проблемы с шинами на новом асфальте.

Но мы смогли все изменить и в гонке подобраться гораздо ближе к группе. У нас действительно был очень хороший темп. Мы смогли изменить ситуацию, и в следующий раз мы заработаем очки", — приводит слова Магнуссена Racingnews365.

На «Гран-при Австралии» пилот «Хааса» занял 14-е место. Его напарник Мик Шумахер стал 13-м.

Лучше время в гонке показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Источник: https://racingnews365.com/magnussen-highlights-reason-behind-haas-recent-struggles
Формула-1
Хаас
Кевин Магнуссен
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