Магнуссен объяснил неудачное выступление «Хааса» на «Гран-при Австралии»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал итог «Гран-при Австралии».

«Это было хорошее развлечение и хорошая трасса. Я разочарован тем, что не набрал очков. Стартовые настройки, которые у нас были здесь, были не очень хорошими, и к тому же у нас были небольшие проблемы с шинами на новом асфальте.

Но мы смогли все изменить и в гонке подобраться гораздо ближе к группе. У нас действительно был очень хороший темп. Мы смогли изменить ситуацию, и в следующий раз мы заработаем очки", — приводит слова Магнуссена Racingnews365.

На «Гран-при Австралии» пилот «Хааса» занял 14-е место. Его напарник Мик Шумахер стал 13-м.

Лучше время в гонке показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.