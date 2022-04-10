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Сегодня, 12:25

В «Ред Булле» назвали причину схода Ферстаппена на «Гран-при Австралии»

Пилот «Ред Булла» Ферстаппен не смог финишировать на «Гран-при Австралии» из-за проблем с топливной системой
Иван Торопцев
Корреспондент
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Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер назвал причину схода пилота Макса Ферстаппена на «Гран-при Австралии».

«Конечно, нам очень жаль, что Макс не смог финишировать. Похоже, что проблема в топливной системе, но она не имеет отношения к тому, что было у обоих наших болидов на первом этапе сезона в Бахрейне.
Сейчас машина находится на карантине, мы отправим детали двигателя в Японию и попытаемся решить проблему как можно скорее», — приводит Autosport слова Хорнера.

Ферстаппен сошел на 39-м круге гонки в Австралии, которая прошла сегодня, 10 апреля. На момент схода нидерландец занимал второе место.

На «Гран-при Бахрейна» Ферстаппен и его партнер по команде Серхио Перес также не смогли доехать до финиша из-за технических неполадок.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/verstappen-f1-fuel-system-issue-totally-separate-to-bahrain-problem/9773205/
Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Макс Ферстаппен
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