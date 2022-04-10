В «Ред Булле» назвали причину схода Ферстаппена на «Гран-при Австралии»
Пилот «Ред Булла» Ферстаппен не смог финишировать на «Гран-при Австралии» из-за проблем с топливной системой
Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер назвал причину схода пилота Макса Ферстаппена на «Гран-при Австралии».
«Конечно, нам очень жаль, что Макс не смог финишировать. Похоже, что проблема в топливной системе, но она не имеет отношения к тому, что было у обоих наших болидов на первом этапе сезона в Бахрейне.
Сейчас машина находится на карантине, мы отправим детали двигателя в Японию и попытаемся решить проблему как можно скорее», — приводит Autosport слова Хорнера.
Ферстаппен сошел на 39-м круге гонки в Австралии, которая прошла сегодня, 10 апреля. На момент схода нидерландец занимал второе место.
На «Гран-при Бахрейна» Ферстаппен и его партнер по команде Серхио Перес также не смогли доехать до финиша из-за технических неполадок.
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