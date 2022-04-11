Хэмилтон выразил недовольство запретом на ношение пирсинга во время гонок

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил недовольство новыми требованиями Международной федерации автоспорта. Он не собирается отказываться от пирсинга по требованию гоночной дирекции, утверждает Autosport.

Гоночный директор ФИА Нильс Виттих в преддверии «Гран-при Австралии» напомнил пилотам «Формулы-1», что ношение украшений в виде пирсинга или цепочек на шее запрещено во время участия в гонках.

Хэмилтон в течение нескольких сезонов выступал с пирсингом в носу и с серьгами, несмотря на то, что подобные украшения запрещены в «Формуле-1» с 2004 года.