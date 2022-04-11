Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:54

Хэмилтон выразил недовольство запретом на ношение пирсинга во время гонок

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил недовольство новыми требованиями Международной федерации автоспорта. Он не собирается отказываться от пирсинга по требованию гоночной дирекции, утверждает Autosport.

Гоночный директор ФИА Нильс Виттих в преддверии «Гран-при Австралии» напомнил пилотам «Формулы-1», что ношение украшений в виде пирсинга или цепочек на шее запрещено во время участия в гонках.

Хэмилтон в течение нескольких сезонов выступал с пирсингом в носу и с серьгами, несмотря на то, что подобные украшения запрещены в «Формуле-1» с 2004 года.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
1
0
Читайте также
Самолет с бразильскими футболистами врезался в гору. Погибла почти вся команда
Разгружал баржи на Енисее, вышибал людей из клуба. История Петра Яна, который обязан побеждать Стерлинга в третьем бою
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магнуссен объяснил неудачное выступление «Хаас на «Гран-при Австралии»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости