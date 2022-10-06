Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

6 октября, 10:08

Хэмилтон: «Лишние 300 тысяч долларов, потраченные «Мерседес», изменили бы исход сезона-2021»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что дополнительные траты изменили бы итоги сезона-2021.

Британец проиграл Максу Ферстаппену из «Ред Булл» после неоднозначных решений в последней гонке чемпионата, пропустив соперника вперед на последних кругах.

«Если бы мы потратили 300 тысяч долларов на новое днище или модифицированное крыло, это, естественно, изменило бы исход чемпионата, так как мы оказались бы конкурентоспособнее», — цитирует Хэмилтона BBC.

Предполагается, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» превысили потолок расходов в прошлом году, однако официальная информация от ФИА ожидается в понедельник, 10 октября.

Мерседес
Льюис Хэмилтон
4
5
Читайте также
Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Губернатор сообщил о гибели жителей Нижегородской области на полигоне под Белгородом
В трех областях Украины произошли взрывы
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Международная автомобильная Федерация перенесла публикацию финансовой отчетности команд «Формулы-1» на 10 октября

Леклер: «Оставшиеся гонки сезона мы должны использовать для подготовки к 2023 году»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости