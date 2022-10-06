Хэмилтон: «Лишние 300 тысяч долларов, потраченные «Мерседес», изменили бы исход сезона-2021»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что дополнительные траты изменили бы итоги сезона-2021.

Британец проиграл Максу Ферстаппену из «Ред Булл» после неоднозначных решений в последней гонке чемпионата, пропустив соперника вперед на последних кругах.

«Если бы мы потратили 300 тысяч долларов на новое днище или модифицированное крыло, это, естественно, изменило бы исход чемпионата, так как мы оказались бы конкурентоспособнее», — цитирует Хэмилтона BBC.

Предполагается, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» превысили потолок расходов в прошлом году, однако официальная информация от ФИА ожидается в понедельник, 10 октября.