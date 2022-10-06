Леклер: «Оставшиеся гонки сезона мы должны использовать для подготовки к 2023 году»

Леклер рассказал, что нужно для борьбы за титул в 2023 году

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, в чем должна прибавить итальянская команда, чтобы побороться за чемпионский титул в 2023 году.

«Надо реалистично оценивать ситуацию — Макс станет чемпионом если не в этот уик-энд, то в ближайшее время. Я уже говорил перед этапом в Сингапуре, что оставшиеся гонки сезона мы должны использовать для подготовки к 2023-му. Команда должна сосредоточиться на собственных задачах и попытаться улучшить воскресные результаты. Нельзя сказать, что в этом году нам не хватает скорости — машина с первой гонки была быстра и быстра сейчас», — сказал Леклер на пресс-конференции перед «Гран-при Японии».

Он также заявил, что команде хватает скорости для победы, несмотря на некоторые исключения.

«Важно научиться складывать все составляющие в единое целое по воскресеньям: стратегию, работу с шинами. Команда работает над этим в данный момент. Мы должны сделать шаг вперед в этой области, чтобы бороться за титул в следующем году», — добавил Леклер.

После 17 этапов 24-летний монегаск занимает вторую строчку в личном зачете с 237 очками, уступая лидеру, действующему чемпиону мира Максу Ферстаппену из «Ред Булл», 104 очка. «Феррари» также находится на втором месте в зачете кубка конструкторов — 439 очка.

«Гран-при Японии» пройдет на трассе «Сузука» с 7 по 9 октября.