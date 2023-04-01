Хэмилтон: «Старт с первых двух рядов — мечта. Невероятно, что «Мерседес» так близок к «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о третьем месте в квалификации «Гран-при Австралии».

Первым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым — Джордж Расселл («Мерседес»).

«Это совершенно неожиданно. Очень горжусь командой. Джордж великолепно выступил, и старт с первых двух рядов — это мечта, честно сказать. Мы все трудимся изо всех сил, чтобы вернуться в группу лидеров, и невероятно, что мы так близки к «Ред Булл». Надеюсь, завтра мы с ними поборемся, а погода будет хорошей. Я невероятно благодарен за эту позицию и завтра выложусь по полной. Цель — добраться до первого места», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Гонка состоится в воскресенье, 2 апреля и начнется в 8.00 по московскому времени.