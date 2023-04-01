Леклер: «Думаю, мой болид настроен больше под гонку, но это никак не оправдывает седьмое место»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер недоволен седьмым местом в квалификации «Гран-при Австралии».

Монегаск показывал хороший темп в первых двух сегментах, однако в последнем побороться за высокие позиции не удалось. Во время одной из попыток Леклер наткнулся на напарника Карлоса Сайнса в медленном повороте. По итогам квалификации Сайнс стал пятым, опередив Шарля на 0,1 секунды.

«Нам с командой нужно изучить ситуацию с Карлосом в первом секторе в третьем сегменте. Очевидно, на том круге я должен был атаковать, а он оказался впереди меня, готовя свои шины в первом секторе. Жаль. У меня не было достаточно топлива, чтобы пойти на вторую попытку. Мы боялись, что начнется дождь, так что решили выехать и атаковать. Но в итоге мы что-то упустили. Лично я думаю, мой болид настроен больше под гонку, но это никак не оправдывает сегодняшнее седьмое место. Мне следовало лучше стараться и контролировать ситуацию», — приводит слова Леклера Planet F1.

Гонка состоится в воскресенье, 2 апреля и начнется в 8.00 по московскому времени.