Расселл о 2-м месте в квалификации: «Даже немного разочарован, что мы не выиграли поул»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к «Гран-при Австралии».

Расселл занял второе место, а Льюис Хэмилтон – третье.

«Такого мы не ожидали, это уж точно. Много упорной и напряженной работы на базе, и здесь, в Мельбурне – и вот, пожалуйста, мы провели отличную сессию. Машина чувствовалась очень живой, круг в конце квалификации я проехал на пределе, и я, если честно, даже немного разочарован тем, что мы не выиграли поул.

Да, пожалуй, это одна из тех вещей, которые так быстро могут меняться в нашем спорте. Ведь еще вчера мы были бы очень довольны четвертым или даже пятым местом», – приводит слова Расселла Sky Sports.

Также пилот заявил, что болид работал великолепно.

«Машина работала великолепно – при этом, полагаю, у нас еще есть в запасе некоторый потенциал. Наверное, все дело в нашей программа адаптации к джетлагу – видимо, что-то мы делаем правильно (смеется). И конечно мы довольны результатом. Завтра будет интересная гонка. Против Макса бороться очень сложно и я очень рад второму месту сегодня», – сказал Расселл.

Гонка состоится в воскресенье, 2 апреля и начнется в 8.00 по московскому времени.