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Сегодня, 11:32

Льюис Хэмилтон высказался о конфликте на Ближнем Востоке

Виктория Кравченко
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Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон призвал болельщиков жертвовать Международному комитету Красного Креста и другим общественным и благотворительным организациям, помогающим людям в Израиле и секторе Газа.

«У меня разрывается сердце из-за потерянных невинных жизней в Израиле и Палестине, а также тех, чьи жизни навсегда изменились.

Масштаб нынешних страданий и потерь поистине ужасает, и нет оправдания намеренным нападениям на мирных людей, особенно детей. Мы не можем такое принять", — написал пилот «Мерседеса».

7 октября Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа в ответ на массированной ракетный обстрел с палестинской стороны.

Спорт в Израиле и Палестине отменяется: реакция на конфликт на Ближнем Востоке

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