Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу проведения этапа «Формулы-1» в Австралии, несмотря на пандемию коронавируса.

— Я удивлен тем, что мы с вами приехали в Австралию на этот этап, — цитирует Motorsport Хэмилтона. — Гонки — это здорово, но я шокирован тем, что мы сидим в одной комнате. Уже сегодня в Мельбурне много болельщиков. Похоже, весь остальной мир начинает реагировать на происходящее, пусть и с опозданием. Трамп, например, закрыл авиасообщение между Европой и США. Уже приостановили регулярный чемпионат НБА, а «Формула-1» все еще продолжается. Почему этап в Австралии не отменили, несмотря на то, что у некоторых в паддоке подозрение на коронавирус? Деньги правят миром.

«Гран-при Австралии» должен пройти с 13 по 15 марта, это первый этап сезона-2020 в «Формуле-1».