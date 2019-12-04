Льюис Хэмилтон: «Не вижу ничего плохого во встречах с «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал информацию о переговорах с «Феррари». Контракт шестикратного чемпиона мира рассчитан до конца 2020 года.

- Не вижу в этом ничего плохого, — цитирует британца Motorsport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. — Все, что происходит за закрытыми дверями, остается в секрете. Включая то, с кем ты встречался.

Я много лет не смотрел на другие варианты и двигался по прямому пути. Полагаю, я все еще на нем, и шансы, что я его изменю, невелики. Но я не думаю, что смотреть по сторонам неправильно".

Я знаю, что Тото Вольфф смотрит по сторонам, и только он знает, что для него лучше. Мне нравится моя команда, и я не смогу быстро решить ее покинуть. Но я считаю разумным сесть и подумать, чего хочу. Я и дальше нацелен побежать и пока не могу сказать наверняка, что я решу.