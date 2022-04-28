Хэмилтон: «Работаю над своим шедевром. Мне решать, когда он будет закончен»

Льюис Хэмилтон намекнул, что не собирается завершать карьеру

Пилот «Мерседес», семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон намекнул, что не планирует заканчивать карьеру.

37-летний британец выложил у себя в соцсетях фотографию на фоне покрышек.

«Работаю над своим шедевром. Мне решать, когда он будет закончен», — подписал свой пост Хэмилтон.

Гонщик выступает в «Формуле-1» с 2007 года. После четырех гонок сезона-2022 британец занимает седьмое место в личном зачете с 28 очками.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко пошутил над тем, что Хэмилтон финишировал на 14-м месте в гонке в Имоле и предположил, что пилот зря не завершил карьеру после прошлого сезона.