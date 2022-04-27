Отец Ферстаппена: «Мне понравилось, что Макс обогнал Хэмилтона на круг в Имоле, особенно после того, что было в прошлом году»

Йос Ферстаппен, бывший гонщик «Формулы-1» и отец пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена остался доволен тем, что его сын опередил Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на круг на «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Макс провел отличный этап, не совершил ни единой ошибки и полностью контролировал ситуацию. «Ред Булл» сделал шаг в правильном направлении. Мы понимали, что машина может спрогрессировать в Имоле, но погодные условия мешали это понять. После гонки можно уверенно сказать, что болид стал сильнее.

Если честно, мне понравилось, что Макс обогнал Хэмилтона на круг, особенно после того, что происходило в прошлом году. У Льюиса были проблемы в гонке, в то время как у его партнера по команде Джорджа Расселла все было не так плохо. Редко выдается возможность обогнать «Мерседес» на круг», — написал Ферстаппен-старший в колонке на официальном сайте сына.

Ферстаппен выиграл «Гран-при Эмилии-Романьи», Хэмилтон финишировал в гонке на 13-й строчке.