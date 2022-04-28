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Сегодня, 17:00

Оба гоночных директора ФИА сдали положительные тесты на коронавирус перед «Гран-при Майами»

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Два гоночных директора: Нильс Виттих и Эдуардо Фрейташ — сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Sky Sports.

По информации источника, еще неизвестно, сможет ли кто-то из них выполнять обязанности гоночного директора на «Гран-при Майами», так как для въезда в США необходимо сдать отрицательный результат теста на коронавирус за сутки до прибытия в страну.

«Гран-при Майами» пройдет с 6 по 8 мая.

Источник: https://www.skysports.com/f1/news/12433/12600297/formula-1-race-directors-eduardo-freitas-and-niels-wittich-test-positive-for-covid-19-ahead-of-miami-grand-prix
Формула-1
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