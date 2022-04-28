Оба гоночных директора ФИА сдали положительные тесты на коронавирус перед «Гран-при Майами»

Два гоночных директора: Нильс Виттих и Эдуардо Фрейташ — сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Sky Sports.

По информации источника, еще неизвестно, сможет ли кто-то из них выполнять обязанности гоночного директора на «Гран-при Майами», так как для въезда в США необходимо сдать отрицательный результат теста на коронавирус за сутки до прибытия в страну.

«Гран-при Майами» пройдет с 6 по 8 мая.