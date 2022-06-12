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Сегодня, 19:33

Льюис Хэмилтон может пропустить «Гран-при Канады» из-за болей в спине

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф заявил, что британский пилот Льюис Хэмилтон из-за болей в спине может пропустить «Гран-при Канады».

«Льюису было плохо после последних гонок. Вероятно, он пострадал больше других, но в целом это также повлияло на Джорджа Рассела и многих других. Таким образом, мы можем принять решение, что возьмем кого-то из резерва на следующий этап», — цитирует Вольффа GP Fans.

Ранее пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что с трудом довел до конца «Гран-при Азербайджана».

Хэмилтон стартовал с седьмого места и смог финишировать на четвертой строчке.

«Гран-при Канады» пройдет 17-19 июня в Монреале.

Мерседес
Льюис Хэмилтон
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