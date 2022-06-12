Карлос Сайнс: «У нас вновь проблемы с надежностью»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс не скрывал, что был разочарован тем, как для него и команды сложился «Гран-при Азербайджана».

«Сложный день для «Ферарри», но мы — команда, и вместе преодолеем сложные моменты. Сегодня, вероятно, самый неприятный момент сезона, но мы справимся.

У нас вновь проблемы с надежностью, но огорчает не только это, а еще и то, что наши попытки провести без проблем два уик-энда подряд пока так и не увенчались успехом. Особенно неприятно, что я сошел на девятом круге, когда только готовился начать атаковать. Жаль, что сезон для меня складывается именно так, но мы отыграемся. Главное сохранять терпение и оптимизм», — цитирует Сайнса Autosport.

Пилот «Феррари» сошел с дистанции «Гран-при Азербайджана». Из-за механической поломки испанец был вынужден остановить машину в зоне безопасности.