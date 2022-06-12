Косаченко считает, что у Леклера будет шанс побороться с Ферстаппеном за чемпионство

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» Оксана Косаченко в разговоре с «СЭ» прокомментировала итоги гонки «Гран-при Азербайджана».

Пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») одержал победу. Второе место занял партнер Ферстаппена по команде, Серхио Перес, он же получил дополнительное очко за самый быстрый круг в гонке. На третьей строчке — Джордж Расселл («Мерседес»).

Оба гонщика «Феррари» — Шарль Леклер и Карлос Сайнс — не смогли финишировать из-за механических неполадок.

«Оба молодых пилота получили абсолютно равные возможности в «Феррари». В итоге эта своеобразная борьба за лидерство амбициозных молодых парней может обернуться повторением ситуации гонки в Баку, если их в команде никто не будет ограничивать и не расскажут расстановку сил более четко. Все зависит от руководства, как они обозначат, кто первый номер, а кто второй. Такое часто бывает, когда два агрессивных парня пытаются выяснить, кто из них главный на трассе. Если их сходы сегодня произошли по техническим причинам, то пилоты вообще ни при чем. Но мы же не видим, что происходит изнутри. Что касается Леклера, у него сто процентов есть шанс побороться с Ферстаппеном за чемпионство. Я считаю, будет очень интересный сезон, в особенности его завершение, поскольку борьба идет между тремя командами», — сказала Косаченко «СЭ».

Благодаря победе Ферстаппен закрепил лидерство в личном зачете «Формулы-1». На счету нидерландского гонщика 150 очков. Серхио Перес обогнал Шарля Леклера и поднялся на вторую строчку, у мексиканца 129 очков. Леклер идет на третьем месте со 116 очками.