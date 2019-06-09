Льюис Хэмилтон: "Это не тот способ, которым я хотел бы победить"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что испытывает неоднозначные чувства после "Гран-при Канады". Британец финишировал вторым, уступив Себастьяну Феттелю из "Феррари", однако классифицирован как победитель гонки, поскольку немец был наказан пятисекундным штрафом за небезопасное возвращение на трассу после ошибки, из-за чего чуть не выбил в стену Хэмилтона.

– Это не тот способ, которым я хотел бы победить. Но я вынудил его ошибиться, и он промахнулся мимо поворота. Потом мы чуть не столкнулись. Это печально. Но это гонки, – цитирует ВВС Хэмилтона. – Он говорит, что это несправедливо? Это его мнение. Я входил в поворот как обычно. А когда ты возвращаешься на трассу, то не обязательно сразу должен выходить на гоночную траекторию.