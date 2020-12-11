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Леклер заявил, что превзошел собственные ожидания от «Феррари» в сезоне-2020

13:50
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подвел предварительные итоги сезона-2020 «Формулы-1».

— Сезон получился непростым, но нам во многом удалось превзойти ожидания, — приводит пресс-служба «Королевских гонок» слова Леклера. — Конечно, мы хотели выступить лучше, но уже во время первой гонки столкнулись с реальностью и поняли, что наша команда в намного более тяжелой ситуации, чем мы думали. Однако нам удалось исправить положение и даже завоевать несколько подиумов.

Перед заключительной гонкой сезона-2020 в Абу-Даби Леклер занимает 6-е место в личном зачете «Формулы-1». «Феррари» идет на 6-м месте в Кубке конструкторов.

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