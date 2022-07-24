Пилот «Мерседес» Расселл считает, что на каждой гонке должны работать одни и те же стюарды

Пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл рассказал, что хотел бы видеть одних и тех же стюардов в каждой гонке.

«Мы все были бы за то, чтобы в каждой гонке были одни и те же стюарды. Для решения определенной проблемы у всех разные мнения. Но если каждый раз решение принимает один и тот же человек, то, по крайней мере, со временем вы узнаете, как он приходит к такому выводу. Это сделает жизнь каждого немного проще», — цитирует GPFans Расселла.

Вчера, 23 июля, Расселл занял шестое место в квалификации в рамках «Гран-при Франции», проиграв обладателю поул-позиции Шарлю Леклеру 1,259 секунды. Партнер Расселла по команде, Льюис Хэмилтон стал четвертым с отставанием в 0,893 секунды от Леклера.

Гонка в рамках «Гран-при Франции» состоится сегодня, 24 июля. Начало — в 16.00 (мск).