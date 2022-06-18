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Сегодня, 20:45

Леклер стартует с последнего ряда на «Гран-при Канады»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер получил третий блок управляющей электроники, потеряв десять мест на старте «Гран-при Канады». Затем в «Феррари» решили второй раз за уик-энд полностью заменить силовую установку на его машине — он отбудет штраф в Канаде и получит запас на будущее, сообщает Autosport.

В итоге Шарль завтра разделит последний ряд стартового поля с Юки Цунодой из «Альфа Таури», который тоже получил четвертую силовую установку.

Леклер был вынужден сойти с дистанции «Гран-при Азербайджана» из-за поломки двигателя. В преддверии первой практики на этапе в Канаде в ФИА подтвердили, что в «Феррари» заменили на болиде Леклера ДВС, генераторы MGU-K и MGU-H, а также блок управления электроникой.

Шарль Леклер
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