Леклер стартует с последнего ряда на «Гран-при Канады»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер получил третий блок управляющей электроники, потеряв десять мест на старте «Гран-при Канады». Затем в «Феррари» решили второй раз за уик-энд полностью заменить силовую установку на его машине — он отбудет штраф в Канаде и получит запас на будущее, сообщает Autosport.

В итоге Шарль завтра разделит последний ряд стартового поля с Юки Цунодой из «Альфа Таури», который тоже получил четвертую силовую установку.

Леклер был вынужден сойти с дистанции «Гран-при Азербайджана» из-за поломки двигателя. В преддверии первой практики на этапе в Канаде в ФИА подтвердили, что в «Феррари» заменили на болиде Леклера ДВС, генераторы MGU-K и MGU-H, а также блок управления электроникой.