Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:48

«Мерседес» не будет использовать обновленную версию днища на «Гран-при Канады»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Команда «Мерседес» не будет использовать днище обновленной версии на «Гран-при Канады», сообщает Motorsport.

Изначально в «Мерседесе» подготовили новый вариант днища с двумя боковыми опорами с каждой стороны — в то время как другие команды используют вариант с одной опорой.

Однако в свете вышедшей технической директивы ФИА и опасаясь официальных протестов со стороны конкурентов, в «Мерседесе» решили пока не использовать обновленную версию днища.

Формула-1
Мерседес
0
Читайте также
Как правильно выбрать купальник на пляж?
Моуриньо зовет Роналду в «Рому», «Барса» снова богатая, а «МЮ» не может купить де Йонга. Главные трансферные слухи Европы на 18 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леклер стартует с последнего ряда на «Гран-при Канады»

Гасли будет выступать за «Альфа Таури» в следующем сезоне
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости