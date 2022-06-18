«Мерседес» не будет использовать обновленную версию днища на «Гран-при Канады»

Команда «Мерседес» не будет использовать днище обновленной версии на «Гран-при Канады», сообщает Motorsport.

Изначально в «Мерседесе» подготовили новый вариант днища с двумя боковыми опорами с каждой стороны — в то время как другие команды используют вариант с одной опорой.

Однако в свете вышедшей технической директивы ФИА и опасаясь официальных протестов со стороны конкурентов, в «Мерседесе» решили пока не использовать обновленную версию днища.