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Сегодня, 19:55

Перес назвал правильным решение ФИА вмешаться в ситуацию с галопированием болидов

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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу директивы Международной автомобильной федерации (ФИА) для борьбы с эффектом галопирования.

«Я думаю, что каждая команда стремится достичь наилучших показателей по прижимной силе — старается сделать так, чтобы машина максимально прижималась к покрытию. Но да, безусловно, существует предел для того, как сильно возможно опускать машину.

Мы все хотим максимально занизить свои болиды, это понятно. Но сейчас, если ты достигаешь предельных показателей, это не всегда идет на пользу здоровью гонщиков. И несколько пилотов уже высказывались по этому вопросу еще на прошлой неделе. Так что я считаю решение ФИА вмешаться правильным", — приводит слова Переса racingnews365.

В директиве, опубликованной 16 июня на сайте ФИА, перечислены меры, которые организация собирается предпринять для решения проблемы с галопированием болида — эффекта, из-за которого гонщики оказываются под чрезмерными физическими нагрузками.

Источник: https://racingnews365.nl/perez-spreekt-teamgenoot-verstappen-tegen-juist-goed-dat-de-fia-ingrijpt
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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