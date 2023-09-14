Леклер считает, что «Феррари» будет сложно бороться с «Ред Булл» на «Гран-при Сингапура»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о борьбе с лидером Кубка конструкторов этого сезона Формулы-1 «Ред Булл» на ближайшем Гран-при Сингапура.

«Я действительно думаю, что они будут сильнейшими в эти выходные, особенно в день гонок. Квалификация, может быть, будет близкой, но, может быть, и нет. Думаю, что на такой трассе с высокой прижимной силой, как здесь (в Сингапуре), нам придется бороться больше, чем в Монце. Я не думаю, что «Ред Булл» будутет представлять какие-либо угрозы, я думаю, они просто будут самыми быстрыми», — приводит слова Леклера Crash.net.

На «Гран-при Италии» пилот «Феррари» Карлос Сайнс лидировал с первого по 14-й круг, после чего его обогнал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

После 14 этапов «Ред Булл» лидирует в Кубке Конструкторов, набрав 583 очка. «Феррари» находится на третьем месте (228 очков).

«Гран-при Сингапура» пройдет с 15 по 17 сентября.