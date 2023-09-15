Хэмилтон остался недоволен извинениями главы «Ред Булла» перед Пересом

Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал извинения советника «Ред Булл» Хельмута Марко перед мексиканским пилотом команды Серхио Пересом.

«То, что он сказал, совершенно неприемлемо. Мы говорим, что в этом виде спорта нет места дискриминации, но когда руководители и люди его положения делают подобные комментарии, это не способствует нашему дальнейшему развитию. Думаю, что это просто подчеркивает, во-первых, работу, которую еще предстоит проделать. Есть много людей, которые действительно пытаются бороться с подобными вещами, но трудно маневрировать, если в верхах есть люди с подобным мышлением, которые просто мешают нам прогрессировать. Честно говоря, я не удивлен», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Ранее Марко заявил: «Мы знаем о проблемах Переса в квалификации, и его самого они тоже волнуют. Но давайте не забывать, что он южноамериканец, поэтому не так сосредоточен, как Макс Ферстаппен или Себастьян Феттель». После этого функционер извинился перед пилотом.