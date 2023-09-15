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Сегодня, 10:47

Хэмилтон остался недоволен извинениями главы «Ред Булла» перед Пересом

Сергей Разин
корреспондент
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Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал извинения советника «Ред Булл» Хельмута Марко перед мексиканским пилотом команды Серхио Пересом.

«То, что он сказал, совершенно неприемлемо. Мы говорим, что в этом виде спорта нет места дискриминации, но когда руководители и люди его положения делают подобные комментарии, это не способствует нашему дальнейшему развитию. Думаю, что это просто подчеркивает, во-первых, работу, которую еще предстоит проделать. Есть много людей, которые действительно пытаются бороться с подобными вещами, но трудно маневрировать, если в верхах есть люди с подобным мышлением, которые просто мешают нам прогрессировать. Честно говоря, я не удивлен», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Ранее Марко заявил: «Мы знаем о проблемах Переса в квалификации, и его самого они тоже волнуют. Но давайте не забывать, что он южноамериканец, поэтому не так сосредоточен, как Макс Ферстаппен или Себастьян Феттель». После этого функционер извинился перед пилотом.

Формула-1
Льюис Хэмилтон
Серхио Перес
Хельмут Марко
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