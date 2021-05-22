Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Монако» и разбил болид, Мазепин стал 19-м

Пилот «Ферарри» Шарль Леклер будет стартовать в гонке на «Гран-при Монако» с первой позиции.

В квалификационной сессии он на 0,230 секунды опередил Макса Ферстаппена из «Ред Булла». Третий результат показал Валттери Боттас из «Мерседеса».

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин будет стартовать с 19-го места.

Несмотря на завоевание поул-позишн, Леклер в концовке третьего сегмента разбил болид.

Монако

Чемпионат мира

5-й этап

«Гран-при Монако»

Квалификация

1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.10,346

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.10,576

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.10,601

4. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.10,611

5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.10,620

6. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.10,900

7. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.11,095

8. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.11,419

9. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.11,573

10. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.11,779

11. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.11,486

12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.11,598

13. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.11,600

14. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.11,642

15. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.11,830

16. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.12,096

17. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.12,205

18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.12,366

19. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1.12,958

20. Мик Шумахер (Германия, Haas)