Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Монако» и разбил болид, Мазепин стал 19-м
Пилот «Ферарри» Шарль Леклер будет стартовать в гонке на «Гран-при Монако» с первой позиции.
В квалификационной сессии он на 0,230 секунды опередил Макса Ферстаппена из «Ред Булла». Третий результат показал Валттери Боттас из «Мерседеса».
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин будет стартовать с 19-го места.
Несмотря на завоевание поул-позишн, Леклер в концовке третьего сегмента разбил болид.
Монако
Чемпионат мира
5-й этап
«Гран-при Монако»
Квалификация
1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.10,346
2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.10,576
3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.10,601
4. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.10,611
5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.10,620
6. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.10,900
7. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.11,095
8. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.11,419
9. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.11,573
10. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.11,779
11. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.11,486
12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.11,598
13. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.11,600
14. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.11,642
15. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.11,830
16. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.12,096
17. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.12,205
18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.12,366
19. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1.12,958
20. Мик Шумахер (Германия, Haas)
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