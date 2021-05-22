Ферстаппен: «Красные флаги лишили нас шанса побороться за поул»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал второй результат в квалификации «Гран-при Монако».

«Обидно, что сессию прервали красными флагами. По ходу квалификации я чувствовал себя очень комфортно и постепенно прибавлял в скорости. Похоже, в финале никто не выкладывался в полную силу на первом быстром круге, но мы примерно так и планировали: проехать два круга, а на третьем атаковать. Все складывалось неплохо, но красные флаги лишили нас шанса побороться за поул», — приводит слова Ферстаппена Autosport.

Пилот «Ферарри» Шарль Леклер будет стартовать в гонке на «Гран-при Монако» с первой позиции. Несмотря на завоевание поул-позишн, Леклер в концовке третьего сегмента разбил болид.