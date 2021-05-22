Мазепин не попал во второй сегмент квалификации «Гран-при Монако»
16:37
Россиянин Никита Мазепин не смог пробиться во второй сегмент квалификации «Гран-при Монако». Он показал худшее время в квалификации.
Пилот «Хааса» будет стартовать с последней линии стартовой решетки. Другой пилот «Хааса» Мик Шумахер вообще не смог принять участие в квалификации «Гран-при Монако» из-за аварии в конце третьей сессии свободных заездов.
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