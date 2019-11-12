Леклер потеряет позиции на старте «Гран-при Бразилии» из-за замены двигателя

Пилот «Феррари» Шарль Леклер получит штраф на стартовой решетке «Гран-при Бразилии». Команда будет вынуждена поставить на машину монегаска новую силовую установку сверх разрешенной на сезон квоты. Это означает, что гонщик лишится минимум десяти позиций на старте. Двигатель обновленной спецификации сломался на машине Леклера еще в США, тогда ему поставили старый мотор, менее мощный, теперь же будет установлен свежий мотор.

— Шарль получит новый силовой агрегат в Бразилии, — цитирует Crash руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто. — Мотор был поврежден в Остине, мы тогда вынуждены были использовать старую менее мощную версию двигателя. Новый мотор означает штраф на старте гонки, но мы должны вернуться к нормальному уровню мощности и показать в конце сезона яркое выступление. Важно оценить темп машины перед началом интенсивной работы над болидом 2020 года.