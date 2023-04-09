Леклер попросил болельщиков не собираться у его дома в Монако: «Есть граница, которую не следует пересекать»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер обратился к фанатам с просьбой прекратить посещать его дом в Монако.

«За последние несколько месяцев мой домашний адрес каким-то образом стал достоянием общественности. Это привело к тому, что люди собираются у моей квартиры, звонят в мой звонок, просят фотографии и автографы

Хотя я всегда рад быть рядом с вами и искренне ценю вашу поддержку, пожалуйста, уважайте мою частную жизнь и воздержитесь от посещения моего дома.

Я обязательно остановлюсь для каждого, если вы встретите меня на улице или на трассе, но я не буду спускаться к вам, если вы посетите мой дом.

Ваша поддержка, как личная, так и в социальных сетях, очень много значит для меня, но есть граница, которую не следует пересекать", — написал Леклер в соцсетях.

Ранее сообщалось, что итальянская полиция арестовала преступников, которые в апреле 2022 года похитили у Леклера часы стоимостью 2 миллиона евро, пока гонщик общался с болельщиками.