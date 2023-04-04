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Сегодня, 18:29

Итальянская полиция арестовала четырех человек по делу о краже часов у Леклера

Мария Гусева
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Итальянская полиция арестовала четырех человек по делу о краже часов у пилота команды «Феррари» Шарля Леклера, сообщает La Gazzetta del Mezzogiorno.

По данным источника, полиция задержала подозреваемых, которыми оказались трое мужчин и женщина.

В апреле 2022 года в Виареджо (Италия) Леклер со своим тренером Андреа Феррари и друзьями прогуливался по городу. В это время болельщики заметили Леклера и попросили его сделать фотографии. Неизвестный снял с запястья Леклера часы стоимостью 2 миллиона евро, когда тот общался с фанатами. Пилот пытался преследовать воров, но безуспешно.

Двоим из обвиняемых предъявлены обвинения еще и в другом ограблении. В 2021 году они под угрозой пистолета сняли часы стоимостью 80 тысяч евро у гражданина Франции.

Шарль Леклер
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