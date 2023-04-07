Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 23:26

Расселл сравнил болид «Мерседеса» с хромой лошадью

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о своих попытках адаптироваться к болиду.

«Это можно сравнить с ездой на лошади. Лошадь «Мерседеса» более быстрая, чем лошадь «Уильямса». Езду за рулем болида «Формулы-1», который подходит твоему стилю пилотажа, можно сравнить с поездкой на лошади из пункта «А» в пункт «Б», где лошадь при этом ни разу не брыкнется. В обоих случаях вы как бы сливаетесь в единое целое. В настоящее время у «Мерседеса» хромая лошадь. Мы знаем, что она очень сильна, но сейчас ей не нравится, когда на ней кто-то ездит. А еще у машины есть свой ум, из-за чего вы иногда рискуете сбиться с пути. Так что нам с болидом еще предстоит привыкнуть друг к другу и развить его, чтобы он стал быстрым и послушным», — приводит GP Fans слова Расселла.

На данный момент британский автогонщик занимает 7-е место в турнирной таблице «Формулы-1». На его счету 18 очков.

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/105117/george-russell-compares-mercedes-w14-lame-horse/
Джордж Расселл
0
Читайте также
Смолов — журналисту: «Тебе, что ли, обещал выиграть Кубок, клоун?»
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Формула-1» хочет перенести «Гран-при Японии» на март в 2024 году
Новости
RSS RSS
Все новости