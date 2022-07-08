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8 июля, 23:22

Леклер — о квалификации «Гран-при Австрии»: «Макс просто оказался чуть быстрее»

Леклер подвел итоги квалификации «Гран-при Австрии»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации «Гран-при Австрии». Он показал второе время.

«Все трое были очень и очень близки. На последнем круге у меня возникли небольшие проблемы с подготовкой шин после такого долгого отрезка в боксах.

Макс просто оказался чуть быстрее. Надеюсь, завтра будет захватывающая гонка. Хочется провести чистый заезд. Последние пять «Гран-при» стали для меня в каком-то смысле катастрофическими. Надеюсь, в этот раз все пройдет чисто, и мы заработаем очки, которые заслуживаем», — приводит слова Леклера Sky Sports.

В субботу, 9 июля, состоится спринтерская гонка. 10 июля пройдет основная гонка «Гран-при Австрии».

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12648103/austrian-gp-live-updates-from-crucial-friday-with-practice-and-qualifying-before-f1-sprint
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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