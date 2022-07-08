Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 23:08

Расселл поделился ожиданиями от гонки «Гран-при Австрии»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от предстоящей гонки на «Гран-при Австрии».

Расселл попал в аварию в третьем сегменте квалификации. По итогам сессии он занял пятое место.

«Обычно в гонках темп у нас лучше, чем в квалификациях. Безусловно, мы в борьбе. Для команды это, пожалуй, лучшая квалификация в плане скорости, но худшая по результату. Это гонки.

Последние этапы складываются для меня тяжело, однако мы можем расквитаться завтра. С физической точки зрения я в порядке, но слегка беспокоюсь за болид — сможем ли мы его восстановить», — приводит слова Расселла Motorsport Week.

В субботу, 9 июля, состоится спринтерская гонка. 10 июля пройдет основная гонка «Гран-при Австрии».

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/07/08/russell-mercedes-definitely-in-the-fight-despite-friday-crashes/
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
0
Читайте также
Какие алкогольные напитки можно и нельзя пить в жару?
Секс, наркотики, баскетбол и переписка с Байденом. Как в Химках судят звезду мирового баскетбола Бриттни Грайнер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боттас будет стартовать с конца пелотона в гонке «Гран-при Австрии» из-за замены силовой установки
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости