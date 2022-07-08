Расселл поделился ожиданиями от гонки «Гран-при Австрии»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от предстоящей гонки на «Гран-при Австрии».

Расселл попал в аварию в третьем сегменте квалификации. По итогам сессии он занял пятое место.

«Обычно в гонках темп у нас лучше, чем в квалификациях. Безусловно, мы в борьбе. Для команды это, пожалуй, лучшая квалификация в плане скорости, но худшая по результату. Это гонки.

Последние этапы складываются для меня тяжело, однако мы можем расквитаться завтра. С физической точки зрения я в порядке, но слегка беспокоюсь за болид — сможем ли мы его восстановить», — приводит слова Расселла Motorsport Week.

В субботу, 9 июля, состоится спринтерская гонка. 10 июля пройдет основная гонка «Гран-при Австрии».