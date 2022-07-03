Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:44

Серхио Перес: «Это была настоящая битва»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги «Гран-при Великобритании»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги «Гран-при Великобритании», на котором ему удалось финишировать на второй позиции.

«Мы не сдавались, продолжали атаковать, и когда под конец гонки представился шанс, мы его не упустили.

Это была настоящая битва — сначала я боролся с Шарлем Леклером, потом с Льюисом Хэмилтоном, и был момент, когда казалось, что я уже вышел вперед, но Льюис меня снова обошел — в общем, дуэль была потрясающая! На последних кругах шла невероятная по накалу борьба», — цитирует Переса Sky Sports.

В воскресной гонке Макс Ферстаппен, возглавляющий таблицу чемпионата с 181 очком, занял 7-е место. Перес, являющийся ближайшим преследователем действующего чемпиона мира в зачете пилотов, стал вторым и набрал 147 очков.

Ред Булл
Серхио Перес
0
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Проблемы со здоровьем, иск в суд, армейское беззаконие. Все, что известно о деле Ивана Федотова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леклер остался разочарован четвертым место на «Гран-при Великобритании»

Мик Шумахер завоевал первые очки в «Формуле-1»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости