Хэмилтон о «Гран-при Монако»: «Такие неудачи больно переживать»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление на «Гран-при Бахрейна». Он занял седьмое место.

«Мои поздравления Максу (Ферстаппену — Прим. «СЭ») и его команде, они сегодня прекрасно справились со своей работой, — цитирует Льюиса пресс-служба команды. — Ошибки и неудачи делают нас только сильнее.

Конечно, это был очень неудачный уик-энд для нас, но наша команда не раз уже показывала, как умеет выбираться из передряг. Не будем искать виновных, просто продолжим гоняться, впереди ведь еще 18 гонок.

Мы будем работать усерднее, чтобы такой уик-энд больше не повторился. Мы уже провели внутренние разговоры в команде. Такие неудачи больно переживать, но мы уже проходили через это не раз".

Победу в гонке одержал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Партнер Хэмилтона Валттери Боттас сошел из-за технических проблем на пит-стопе.