Латифи получит штраф за замену коробки передач на «Гран-при Нидерландов»

Гонщик «Уильямс» Николас Латифи получит штраф на пять мест на стартовой решетке «Гран-при Нидерландов» из-за замены коробки передач после аварии в квалификации.

«Я немного неправильно выбрал траекторию, в итоге задел траву. Это было в высокоскоростном повороте, было трудно вернуть контроль. Нам немного помешал первый красный флаг, но даже на старой резине я понимал, что улучшаю время и атаковал, как мог. Удар был мощным, но наши машины хороши в плане безопасности, так что я чувствую себя нормально. Из-за аварии машина получила много повреждений, хочу извиниться перед теми, кто будет усердно работать над их устранением», — приводит GPFans слова Латифи.

Латифи занял 14-е место по итогам квалификации. Из-за штрафа пилот стартует с 19-й позиции. Таким образом, канадец стартует с последнего ряда вместе с россиянином Никитой Мазепиным из «Хаас».

Гонка «Гран-при Нидерландов» состоится сегодня, 5 сентября. Начало — в 16.00 (мск).