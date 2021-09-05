Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Латифи получит штраф за замену коробки передач на «Гран-при Нидерландов»

13:27
Теги:

Гонщик «Уильямс» Николас Латифи получит штраф на пять мест на стартовой решетке «Гран-при Нидерландов» из-за замены коробки передач после аварии в квалификации.

«Я немного неправильно выбрал траекторию, в итоге задел траву. Это было в высокоскоростном повороте, было трудно вернуть контроль. Нам немного помешал первый красный флаг, но даже на старой резине я понимал, что улучшаю время и атаковал, как мог. Удар был мощным, но наши машины хороши в плане безопасности, так что я чувствую себя нормально. Из-за аварии машина получила много повреждений, хочу извиниться перед теми, кто будет усердно работать над их устранением», — приводит GPFans слова Латифи.

Латифи занял 14-е место по итогам квалификации. Из-за штрафа пилот стартует с 19-й позиции. Таким образом, канадец стартует с последнего ряда вместе с россиянином Никитой Мазепиным из «Хаас».

Гонка «Гран-при Нидерландов» состоится сегодня, 5 сентября. Начало — в 16.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.gpfans.com/en/f1-news/69338/latifi-faces-dutch-gp-grid-penalty-after-gearbox-change/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

К составу Карпина — никаких вопросов. К игре — масса. И откуда в сентябре проблемы с «физикой»?
Агитировала за нацистов, была брошена мужем и нищенствовала. Судьба самой молодой олимпийской чемпионки
Кипр — Россия: Смолов выйдет в стартовом составе, Баринов будет капитаном
Хабиб Нурмагомедов: «Познер — любимый журналист. Дудь — много хайпа, не мой формат. Ургант — просто «ха-ха»
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд