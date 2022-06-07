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Сегодня, 17:31

«Уильямс» выплатил штраф за нарушение финансового регламента 2021 года

Иван Шитик
Корреспондент
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«Уильямс» получил денежный штраф за то, что нарушил финансовый регламент 2021 года, сообщает Autosport.

Коллектив из Гроува не предоставил ФИА необходимую документацию за 2021 год до установленного срока — 31 марта 2022 года.

«Уильямс» обязали предоставить полный отчет за сезон-2021 до 31 мая 2022 года, выплатить штраф в размере 25 тысяч долларов и возместить расходы, связанные с заключением сделки. Команда выполнила данные условия.

В прошлом сезоне команды могли потратить не более 145 миллионов долларов (без учета зарплат гонщиков и некоторых других статей бюджета).

Уильямс
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