«Уильямс» выплатил штраф за нарушение финансового регламента 2021 года

«Уильямс» получил денежный штраф за то, что нарушил финансовый регламент 2021 года, сообщает Autosport.

Коллектив из Гроува не предоставил ФИА необходимую документацию за 2021 год до установленного срока — 31 марта 2022 года.

«Уильямс» обязали предоставить полный отчет за сезон-2021 до 31 мая 2022 года, выплатить штраф в размере 25 тысяч долларов и возместить расходы, связанные с заключением сделки. Команда выполнила данные условия.

В прошлом сезоне команды могли потратить не более 145 миллионов долларов (без учета зарплат гонщиков и некоторых других статей бюджета).