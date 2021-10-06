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Квят выступит за «Альпин» на заключительных тестах шин «Пирелли» перед сезоном-2022

08:43
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Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят выступит на заключительных тестах шин «Пирелли» перед сезоном-2022, сообщает Motorsportweek.

Изначально тесты должны были пройти с 15 по 16 сентября на трассе «Маньи-Кур», но были отменены из-за технических проблем. Новая дата проведения тестовых заездов — 18 октября, сессия пройдет на автодроме «Поль-Рикар» и будет посвящена работе с шинами промежуточного и дождевого типа.

Квят является резервным гонщиком «Альпин» с сезона-2021, в прошлом году он выступал за «Альфа Таури» в качестве боевого пилота и занял 14-е место в личном зачете «Формулы-1», набрав 32 очка в 17 гонках.

Дополнительная информация:

https://www.motorsportweek.com/2021/10/04/pirelli-to-conclude-18-inch-tyre-test-programme-in-october/

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Иван Торопцев все материалы автора

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