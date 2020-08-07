Кристиан Хорнер: «Рено» может подать апелляцию, в команде считают, что «Рейсинг Пойнт» наказали недостаточно»

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер прокомментировал решение Международной автомобильной федерации (ФИА) лишить «Рейсинг Пойнт» 15 очков из-за нарушения регламента, а также отметил, что в будущем возможны дополнительные разбирательства, связанные с командой, принадлежащей Лоуренсу Строллу.

— К вердикту прилагается большое досье, которое нам предстоит изучить, — цитирует PlanetF1 Хорнера. — На самом деле вопрос гораздо сложнее и касается не только тормозных воздуховодов. Вопрос в том, можно ли копировать и воссоздавать другую машину? Если можно, то это открывает новые возможности. Почему бы нам, в таком случае, не поступить так же с «Альфа Таури» в следующем году? Поэтому нам нужно разобраться и понять, что можно делать, а чего делать нельзя. На мой взгляд, заводская команда должна просто продавать покупателю машину напрямую. Но в таком случае купившая болид команда перестает считаться конструктором и не должна иметь возможность работать в аэродинамической трубе.

У нас есть правила, есть вердикт, юристам предстоит изучить его. Мы слышали, что «Рено» может подать апелляцию на решение ФИА, поскольку считает наказание «Рейсинг Пойнт» недостаточным, так что мы с большим интересом будем наблюдать за ситуацией.